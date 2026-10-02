Bingöl\'de narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 76,12 gram skunk ele geçirildi

Bingöl'de narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 76,12 gram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 76,12 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 76,12 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: İHA
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