Bingöl\'de narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 3 parça madde ele geçirildi

Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 3 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanan 1 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.