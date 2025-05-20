Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 2 bıçak ile Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 2 adet bıçak ile 0.57 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Narkotik Uygulaması - Son Dakika
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