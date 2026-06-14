Bingöl\'de Nehre Düşen Kişi İçin Arama Çalışmaları Başladı

Bingöl'ün Genç ilçesinde nehre düşen ve kaybolan şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sağgöze Köyü Kaymaz Mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında bulunan nehirde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden Vedat Karabulut suya düştü. Akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şahsın bulunması için ekipler tarafından çalışmalara başlandı. - BİNGÖL