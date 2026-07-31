Bingöl'de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor - Son Dakika
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Bingöl'de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor

Bingöl\'de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor
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Bingöl Sancak beldesindeki orman yangını için söndürme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın, Sancak beldesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çıkan yangının sönmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Bingöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor - Son Dakika

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