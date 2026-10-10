Bingöl\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtaki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtaki 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Gündoğdu Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç yan yattı.
Kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FA 6931 plakalı otomobil ile 01 ARY 461 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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