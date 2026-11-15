Bingöl\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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