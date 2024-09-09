Bingöl\'de PKK Sığınağında Malzeme Ele Geçirildi

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Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait geçmiş yıllarda kullanılan bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Karlıova ilçe kırsalında icra edilen Şehit J.Komd.Er Mehmet Kaplan-12 operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 1 odalı erzak deposu içerisinde yapılan aramada; çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL