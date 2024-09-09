Bingöl'de PKK Sığınağında Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de PKK Sığınağında Malzeme Ele Geçirildi

Bingöl\'de PKK Sığınağında Malzeme Ele Geçirildi

Bingöl'de gerçekleştirilen Şehit J.Komd.Er Mehmet Kaplan-12 operasyonunda, PKK'ya ait bir sığınak içinde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, terör örgütünün geçmişte kullandığı sığınakta bulunan malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

09.09.2024 11:39
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Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait geçmiş yıllarda kullanılan bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Karlıova ilçe kırsalında icra edilen Şehit J.Komd.Er Mehmet Kaplan-12 operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 1 odalı erzak deposu içerisinde yapılan aramada; çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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