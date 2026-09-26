Bingöl'de polis ekiplerinin çalışmalarında 38 kişi yakalandı, 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de polis ekiplerinin çalışmalarında 38 kişi yakalandı, 7 kişi tutuklandı

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Bingöl\'de polis ekiplerinin çalışmalarında 38 kişi yakalandı, 7 kişi tutuklandı
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Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 38 kişi yakalanarak 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda esrar, kaçak sigara, makaron ve tütün ürünleriyle tüfek, kesici alet ve elektroşok cihazı ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 38 kişi yakalanırken, 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve tütün ürünleri ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin adet boş makaron, 2 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 3,5 kilogram kıyılmış tütün, 230 paket kaçak sigara, 1 kilo 403,19 gram esrar maddesi, 1 tüfek, 6 kesici alet, 3 elektronik sigara, 2 cep telefonu ve 1 elektroşok cihazı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 12 kişi, idari para cezasına yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ve hapis cezasının infazına yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 16 kişi yakalandı. Hapis cezasına yönelik yakalanan şahısların, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay ve "CBS Ailenin Korunması Tedbir Dosyası" suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olduğu belirtildi.

İlçeler, KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 38 şahıs yakalanırken, 7 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şahsa idari para cezası uygulandı ve 22 şahıs serbest bırakıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikMakaronGüncelBingölPolisSuçSon Dakika

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