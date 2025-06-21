Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Araçtakilerin yola savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.
Olay Ilıcalar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi yola savrulurken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık UMKE ve güvenlik güçleri sevk dildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?