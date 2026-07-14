Bingöl'de Tarım Yangını: Bin Dönüm Buğday Kül Oldu

Bingöl'de çıkan arazi yangınında bin dönüm buğday tarlası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Büyüktekören köyü kırsalında bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde diğer ekili arazilere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresin ekipleri sevk edildi. 4 arazöz, 6 itfaiye aracı, 7 iş makinası ve 60 personel ile yapılan müdahaleler sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık bin dönümlük buğdayın küle döndüğü bildirildi.

Yangının çıkışıla ilgili inceleme sürüyor. - BİNGÖL