Bingöl\'de Tır İneğe Çarptı: Canlı Hayvan Telef Oldu

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Bingöl'de tırın çarptığı inek telef oldu.

Kaza, Elazığ- Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canlı hayvan taşıyan E.Ç. yönetimindeki 44 PP 574 plakalı tır, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada, yaralanan olmazken inek telef oldu ve araçta maddi hasar meydana geldi. Küpesi olmadığı için sahibi tespit edilemeyen inek ekipler tarafından yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri de olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL