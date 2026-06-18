Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

18.06.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Solhan-Arakonak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 ABE 753 plakalı tır ile 23 AEL 450 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Solhan, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu

21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
21:04
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:41
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 22:11:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.