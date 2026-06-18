Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Solhan-Arakonak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 ABE 753 plakalı tır ile 23 AEL 450 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL