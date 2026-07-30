Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Bingöl'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, olay yerinde inceleme yapıldı.

Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, Trafik, Bingöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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