Bingöl\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.