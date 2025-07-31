Bingöl\'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; 0,41 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1,34 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL
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