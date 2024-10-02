Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama

Bingöl'de 3 operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

02.10.2024 12:43
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan 3 farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemler devam ederken 1 şüpheli ise tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir gece de 3 operasyona imza attı. 3 farklı noktada ve farklı saat aralıklarında gerçekleşen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla yerel satıcılara yönelik denetimler yapan Narko Timleri, narkotik suçlarla mücadelede eğitimli narkotik köpekleri eşlik etti. Operasyonlarda tuvalet deliğine atılmış vaziyette 1 fişek halinde 0.81 gam metamfetamin maddesi ve ikamet içerisinde 1 fişek halinde 0.44 gram metamfetamin maddesi, 2,92 gram toz esra, 7,76 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ev içerisinde saksıda yetiştirilmiş 1 metre 60 santim boyunda Hint keneviri, 34,54 gram esrar maddesi, 1 parça halinde 100 gr toz esrar, 4 parça halinde, çuval içerisinde 24 kilo 900 gram skunk esrar, ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemelerin devam ettiği ve bir şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama - Son Dakika

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