Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 88.45 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 88.45 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.