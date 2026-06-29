Bingöl\'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 54,37 gram esrar maddesi ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL