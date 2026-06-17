Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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