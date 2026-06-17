Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL