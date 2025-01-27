Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24-27 Ocak 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 4,57 gram kubar esrar maddesi, 6 adet fişek, 0,22 gram kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 5607 sayılı Kanunun 3/18. maddesine muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma/sağlama ve nitelikli yağma suçlarından arama kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Nitelikli Yağma suçundan yakalanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - BİNGÖL