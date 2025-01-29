Bingöl\'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 9,32 gram esrar, 16 bin 860 dal içi doldurulmuş satışa hazır makaron, 935 paket sigara, 226 bin 476 adet sigara sarma yaprağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. - BİNGÖL