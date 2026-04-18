Bingöl\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 15'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BİNGÖL
