Bingöl'de yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralandı; olay yerine sevk edilen UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ANF 344 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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