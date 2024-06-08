Bingöl'de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Bingöl'de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi de tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 11 kilo kubar esrar, 240 gram toz esrar, 480 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. Zehir tacirlerinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.06.2024 18:00
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Bingöl'de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi de tutuklandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ile kamu düzenini sağlamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 kilo kubar esrar, 240 gram toz esrar, 480 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen zehir tacirlerinden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

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