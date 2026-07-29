Bingöl\'de Ziraat Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de ziraat alanında çıkan yangın, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Gümüşlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple ziraat alanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bingöl Orman İşletme personeli sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.