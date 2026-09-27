Bingöl-Muş yolunda aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bingöl-Muş yolunda aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

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Bingöl-Muş yolunda aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
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Bingöl-Muş kara yolu yayla bölgesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü UMKE ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Bingöl'de hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meyana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş kara yolu yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EB 908 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü UMKE ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bingöl-Muş yolunda aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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