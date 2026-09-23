Bingöl Solhan\'da yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi yaralanıp sevk edildi.

Bingöl'de okul mutfağında kullanılan yük asansöründe kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi yaralandı.

Olay, Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfak için kullanılan yük asansöründe 9. sınıf öğrencisi A.D.'nin kafası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.