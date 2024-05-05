Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor Maçında Tribün Olayları - Son Dakika
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Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor Maçında Tribün Olayları

Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor Maçında Tribün Olayları

Bingöl Valiliği, 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

05.05.2024 21:51  Güncelleme: 21:55
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Bingöl Valiliği, 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Bingöl'de oynanan 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor maçının 18'nci dakikasında tribünde gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında bir polis memuru, silahını çıkararak havaya ateş ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14.00'da oynanan 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasındaki futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli adli ve idari işlem başlatılmış olup Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor Maçında Tribün Olayları - Son Dakika

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