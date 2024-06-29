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Binlerce ton saman balyası kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde özel bir firmaya ait 65 bin ton saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme kırsal Mahallesinde yaşandı. Özel bir firmaya ait yüz binlerce saman balyası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden firma yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı.

Yangında yüz binlerce balyadan oluşan 65 bin ton samanın kül olduğu öğrenildi.