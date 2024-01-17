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İzmir'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise ağır yaralandı. Yangının, işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan çıktığı belirlendi. Yaralılardan biri, ölen kişinin kardeşi olduğu açıklandı. Yangın sonucunda depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

İzmir\'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı
17.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 11:54
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İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik deposu olarak kullanılan iş yerinde 1 işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı yangının, işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan çıktığı öğrenildi. Yaralılardan birisinin ölen kişinin kardeşi olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında Kadir Zor adlı işçinin hayatını kaybettiği, Mustafa Zor, Abdullah Genç ve Yelit Özçelik isimli işçilerin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Kadir Zor ile ağır yaralı olan Mustafa Zor'un abi kardeş olduğu öğrenilirken itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, hayatını kaybeden Kadir Zor'un cenazesinin ise incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


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