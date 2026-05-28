Birecik\'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kurbanlık koyun yüklü kamyonettin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110'uncu kilometresinde meydana geldi. Samet Çakır'ın (24) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA