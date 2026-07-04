Birecik\'te Otomobil Millet Bahçesine Uçtu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin millet bahçesine uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Kelaynak Yolu'nda, Kelaynak İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak millet bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA