Birecik'te Traktör Kazası: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Birecik'te Traktör Kazası: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Birecik\'te Traktör Kazası: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktör altında kalan 18 yaşındaki Dindar Polat hayatını kaybetti.

05.05.2025 18:08
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı kırsal Aşağıkarkutlu Mahallesi'nde traktörle seyir halinde olan Dindar Polat'ın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yaklaşık 50 metreden aşağı yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden savcı inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Birecik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Birecik'te Traktör Kazası: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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