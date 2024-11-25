Bisikletli Aday Osman Bülüç Trafik Kazasında Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bisikletli Aday Osman Bülüç Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Bisikletli Aday Osman Bülüç Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç'ün bisikletiyle geçiş yaptığı yaya geçidinde lüks bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bülüç, aynı noktada 15 yıl önce babasını kaybetmişti.

25.11.2024 00:51  Güncelleme: 00:54
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü Osman Bülüç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Gazete dağıtıcılığı yapan ve son yerel seçimlerde bağımsız aday olup ve düzenlediği mitinglerle dikkati çeken Osman Bülüç'ün aynı noktada 15 yıl önce babasını trafik kazasında kaybettiği ve geçtiğimiz 9 Ekim tarihinde yine aynı noktadan kavşakta kazalara dikkat çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde Serik ilçesi bağımsız belediye başkan adayı olan ve gündüzleri bisikletle gazete dağıtıp akşamları mitingle seçime hazırlandığı görüntülerle gündem olan Osman Bülüç'ün ağır yaralandığı kaza Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Antalya – Alanya D400 karayolu kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Aslan idaresindeki 07 BUL 155 plakalı BMW marka lüks otomobil ile son yerel yönetimler seçimlerinde Serik Belediye Başkanlığı Bağımsız Adayı Osman Bülüç'ün kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin camına çarpan Bülüç yaklaşık 50 metre sürüklenip yola savruldu. Kazada Bülüç ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bülüç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere Osman Bülüç'ün bisikletiyle yaya geçidinden gelip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması ve yaklaşık 30 metre araç üzerinde sürüklenmesi yansıdı.

Aynı noktada 15 yıl önce trafik kazasında babasını kaybetti

Osman Bülüç'ün seçimlerin ardından 9 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından sürekli meydana gelen kazalara dikkat çekmek için yayınladığı ve babasının aynı kavşakta kazada hayatını kaybettiğini hatırlatıp "Değerli Serik halkı, yeter artık yeter, buramıza kadar geldi. Burası Dörtyol kavşağı. Bakın benim babam burada öldü. Burayı bir an önce yapalım. Siz yapmazsanız 2029'da inşallah Allah bana yapmayı nasip eder" dediği görüntüler ortaya çıktı. Bülüç'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bisikletli Aday Osman Bülüç Trafik Kazasında Ağır Yaralandı - Son Dakika

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