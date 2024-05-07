Bisikletli sürücünün hafriyat kamyonu arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Bisikletli sürücünün hafriyat kamyonu arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bayrampaşa'da otoyola çıkan bir bisikletli, tehlikeli bir şekilde kilometrelerce yolculuk yaptı. Bisikletlinin seyir halindeki hafriyat kamyonunun peşine takılarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsü, bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu kaydederken, 'Hal yolunda tehlikeli yolculuk, öndeki kamyon frene bassa arkadaki bisikletlinin amel defteri kapanacak ama haberi yok. Yani otobanda olacak iş değil' şeklinde yorumda bulundu.

07.05.2024 16:19
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Bisikletli sürücünün hafriyat kamyonu arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da otoyola çıkan bisikletli, tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaptı. Bisikletlinin seyir halindeki kamyona çok yakın mesafede ilerlediği anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay önceki gün Hal - Otogar yolu Bayrampaşa istikametinde yaşandı. Canını hiçe sayarak bisikletliyle otoyola çıkan şahıs, seyir halindeki hafriyat kamyonunun peşine takılarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Bisikletlinin yaptığı tehlikeli yolculuk bir başka sürücü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün bisiklet sürücüsünü bir yandan kayda alırken, bir yandan da "Hal yolunda tehlikeli yolculuk, öndeki kamyon frene bassa arkadaki bisikletlinin amel defteri kapanacak ama haberi yok. Yani otobanda olacak iş değil" dediği duyuluyor.

Bisikletli sürücünün hafriyat kamyonu arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

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