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Bisikletli Turist Kaza Geçirdi

Bisikletli Turist Kaza Geçirdi

Manavgat'ta bisikletli Norveçli turist, park halindeki araca çarparak yaralandı.

06.05.2025 10:06
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisikletli Norveçli turist, bisiklet yoluna park edilen otomobile çarparak yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeki Norveç uyruklu Morten Reeedtz, bisiklet yolu üzerinde park halindeki 07 BIP 824 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü tarafından güneşten korunması amacıyla refüjde bulunan palmiyenin gölgesine götürülen Reeedtz, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakıtı bitince bisiklet yoluna park etti

Norveçli Reeedtz'in bisikletiyle çarptığı otomobilin sahibi Mustafa Erkuş, seyir halindeyken yakıtının bittiğini belirterek, "Otomobilimi yol kenarında bulunan bisiklet yoluna çektikten sonra arkadaşımdan yakıt getirmesini istedim. Arkadaşımın getirdiği yakıtı boşaltıp hareket etmeye hazırlandığım sırada bir ses duyuldu. Baktığımda bisiklet sürücüsü yerde yatıyordu. Kendisine yardım edip ambulans ve trafiği çağırdık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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