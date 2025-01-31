Bisikletten Düşen Çocuğa İlginç Yardım - Son Dakika
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Bisikletten Düşen Çocuğa İlginç Yardım

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Arnavutköy'de bisikletten düşen çocuğa tişörtünden sürüklenerek yardım edildi. O anlar kamerada.

31.01.2025 12:15
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Arnavutköy'de ilginç görüntü: Bisikletten düşen çocuğu tişörtünden böyle sürükledi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bisikletle ilerleyen iki çocuk kaza yaparak yere düştü. Yere düşen çocukları gören vatandaşlar yardımcı olmak için yanlarına giderken, bir kişi tişörtünden tuttuğu çocuğu kenara doğru sürükledi. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen Muhammet Efe Çınar isimli çocuk ve arkadaşı ansızın bir kaza sonucu yere savruldu. Yere düşen iki çocuğun yardımına sokaktan geçen diğer vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuklar yerde acı içinde kıvranırken, bir kişinin Muhammet Efe Çınar'ı tişörtünden tutarak karga tulumba sürüklediği görüntülendi. İlginç müdahale yöntemi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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