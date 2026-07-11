Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hüksu köyü mevkisinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber olurken, kazaya denk gelen ERKUT arama kurtarma ekibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip müdahalede bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Bismil'de Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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