Bismil\'de Huzur Operasyonu: 5 Gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen "Huzur Bismil 3 "uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı.

Bismil'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin giriş çıkış noktaları, umuma açık işyerleri ve parklarda eşzamanlı kontroller gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen sabit yol uygulamalarında toplamda 205 araç, bin 830 kişi kontrol edilirken Karayolları Trafik Kanununa muhalefetten toplamda 162 bin 895 liralık idari yaptırım uygulandı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde ise 38 umuma açık işyeri ve 311 şahıs kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde adli makamlarca hakkında yakalama emri bulunan 3 şahıs yakalanırken, 0.30 gram eroin maddesi ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - DİYARBAKIR