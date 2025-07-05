Bismil\'de Kardeş Kavgası: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kardeşlerin silahlı kavgasında çıkan kurşunlar sonucu sanayi sitesinde bulunan uzman çavuş ve çalışan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil Sanayi Sitesi'nde esnaf olan iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga yaşandı. Sanayide bulunan uzman çavuş M.B. (34) ve iş yeri çalışan M.E. (29), kardeşlerin kavgasında silahlarından çıkan kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR