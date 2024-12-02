Bismil\'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Ölü

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde yaşandı. Serkan Belge idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan sürücü Belge, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR