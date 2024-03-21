Bit pazarında motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan iki kişi tutuklandı
ADANA - Adana'da Bit Pazarının kurulduğu yerde dakikalar içerisinde 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 2 hırsız polisten kaçamadı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 18 Mart günü Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman D. ve Hüseyin B. (24), Bit Pazarına alışverişe gelen Ali İhsan K. ait motosikleti, Cemal Ö.'ye ait elektrikli bisikleti ve Özcan D.'ye ait motosikleti dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.
Alışverişlerinin ardından araçlarının çalındığını fark eden şahıslar durumu ihbar etti. Bölgeye gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemelerinin ardından hırsızlıkları Abdurrahman D. ve Hüseyin B.'nin yaptığını belirledi.
Şüpheliler Abdurrahman D., Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesinde, Hüseyin B. ise Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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