Bitlis Ahlat'ta kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahlat'ta sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu ve araçta bulunan sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ahlat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tahtı Süleyman Mahallesi Karga Köprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 09 K 4671 plakalı otomobil, Ovakışla Kavşağı yönünden Kırklar Mahallesi istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü A.A. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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