Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen kaza sonucunda, isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yol güvenlik önlemlerinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

26.05.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeri ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat İnci (38), Ercan Kara (36) ve Muammer Kuçaş (41), olay yerindeki tedavilerinin ardından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir müddet trafiğe kapanan yol ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından yeniden açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bitlis, AFAD, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis-Baykan kara yolunda yakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement