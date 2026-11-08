Bitlis-Tatvan karayolunda kar ve fırtına nedeniyle minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis-Tatvan karayolunda kar ve fırtına nedeniyle minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bitlis-Tatvan karayolunda kar ve fırtına nedeniyle minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva bölgesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüsteki 9 kişiden 2'si yaralandı ve yaralılar ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis- Tatvan karayolunun Rahva bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 34 BZZ 743 plakalı minibüs devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 9 kişiden 2'sinin yaralandığı belirlenirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan karayolu, kaza yapan minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiOtomobil3. SayfaFırtınaFırtınaTatvanBitlisGüncelSon Dakika

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