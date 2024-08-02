Bitlis'te 1 Kilo 150 Gram Metanfetamin Ele Geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir araç içinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Buzlupınar mevkiinde bir araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, olayla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs Bitlis Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİTLİS