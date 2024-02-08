Bitlis\'te 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hizan ilçesinde bir şahsın ikametgahında yapılan aramada 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konularak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS