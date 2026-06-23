Bitlis\'te 135 Düzensiz Göçmen ve 27 Organizatör Yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 135 düzensiz göçmen ile 27 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1 Nisan - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen ile 27 organizatör yakalanmıştır. Organizatörlerden 19 kişi sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS