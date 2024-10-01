Bitlis'te 900 Altın Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te 900 Altın Sikke Ele Geçirildi

Bitlis\'te 900 Altın Sikke Ele Geçirildi

Adilcevaz'da peynir bidonunda 900 altın sikke bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

01.10.2024 12:15
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde peynir bidonunun içinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 900 adet altın sikke ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Adilcevaz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otobüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, peynir bidonu içerisine zulalanmış vaziyette bulunan toplam 900 adet altın sikke ele geçirilmiş, olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te 900 Altın Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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