Bitlis'te araç alt zemin çukuruna düştü: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis'te araç alt zemin çukuruna düştü: 3 kişi yaralandı

Bitlis\'te araç alt zemin çukuruna düştü: 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yapımı devam eden alt zemin çukuruna düşen bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve arama kurtarma ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde alt zemin çukuruna düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Doğumevi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GLS 48 plakalı Audi marka araç, yapımı devam eden alt zemin çukuruna düştü. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve arama kurtarma ekipleri, araçtaki 3 vatandaşı sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te araç alt zemin çukuruna düştü: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te araç alt zemin çukuruna düştü: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement